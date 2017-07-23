В рядах "морских котиков" США могут появиться "морские киски"

В настоящий момент сразу две женщины проходят подготовку для вступления в элитный отряд.

В США сразу две женщины могут впервые в истории пополнить ряды элитного военного отряда SEAL ("Морские котики") и SWCC ("Командование сил специальных операций ВМС США"). Об этом сообщает телеканал CNN.

Ряды "морских котиков" США в скором времени могут пополнить "морские киски" Фото: © Flickr/World Armies

Однако прежде чем стать "морскими кисками", им придётся справиться со множеством изнурительных тренировок, экзаменов и тестов, которые они будут проходить на протяжении нескольких месяцев.

Нужно заметить, что женщинам было строго запрещено служить в отрядах специального назначения США до января 2016 года.

Ежегодно в SEAL пытаются попасть более 1000 кандидатов, однако успешно пройти все испытания и экзамены удаётся лишь 20% из них.