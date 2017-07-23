Suzuki поставит на российский рынок две бюджетные новинки

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Suzuki поставит на российский рынок две бюджетные новинки

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Фото: globalsuzuki.com 

До конца года автоконцерн Suzuki расширит модельный ряд на российском рынке двумя бюджетными моделями — кроссовером Ignis и хетчбэком Baleno. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, российские покупатели смогут приобрести Ignis с бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра, 1,3-литровым турбодизелем и гибридной силовой установкой мощностью 88 лошадиных сил. Однако стоимость автомобиля на данный момент не уточняется.

Хетчбэк Baleno будет представлен в комплектации с 1,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и турбодвигателем с рабочим объёмом в один литр и мощностью 111 лошадиных сил. Его цена будет начинаться от 550 тысяч рублей.

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