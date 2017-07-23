ВКС РФ получат более 100 новых самолётов и вертолётов в 2018 году

По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами России, также продолжится модернизация и капитальный ремонт действующей техники.

В следующем году ВКС РФ планируют получить более сотни современных самолётов и вертолётов, заявил главнокомандующий Виктор Бондарев на полях авиасалона МАКС-2017. По его словам, Воздушно-космические войска получат не меньше новой техники, чем в этом году.

— Мы очень хорошо обновляемся, — отметил Бондарев.

По его словам, "все понимают", что развитие авиационно-космического сектора в конечном итоге повлияет на развитие "народного хозяйства" и промышленности.

Напомним, накануне Бондарев уже рассказал о том, что в России ведётся разработка военных конвертопланов и беспилотников.

Международный авиасалон МАКС-2017 в городе Жуковском (Подмосковье) стартовал 18 июля и сегодня завершает свою работу. Накануне, 22 июля, его посетило более 173 тысяч человек (по данным МВД).