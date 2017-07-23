В Китае протестировали сверхбыстрый "небесный поезд"

Состав передвигается по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землей.

В городе Циндао провинции Шаньдун начали тестировать самый быстрый в КНР подвесной состав, получивший название "Небесный поезд". Об этом сообщает телеканал CGTN.

Ожидается, что в будущем разработка китайской компании CRRC Qingdao Sifang будет пользоваться большой популярностью, особенно в расположенных в горной местности регионах и в больших городах.

По словам инженеров, на монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая даёт ей преимущества перед другими видами транспортных систем: большая мощность, меньший физический объём, низкий уровень шума, а также лёгкий вес.

Отметим, что поезд передвигается по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землёй. Его состав может состоять из трёх, четырёх или пяти вагонов, максимальная вместимость поезда — до 510 пассажиров. Максимальная скорость состава составляет 70 километров в час.

Примечательно, что "небесный поезд" разработали в начале прошлого века, однако ввести его в эксплуатацию было решено совсем недавно.