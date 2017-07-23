Британец умер, чтобы его не арестовала полиция

Необычный случай произошёл в Лондоне. Там во время задержания 20-летнего подозреваемого тот умер прямо на руках у полицейских. Об этом сообщает Express.
Британец умер, чтобы его не поймала полиция
Фото: © Flickr/Massimo Rumi
По данным издания, в ходе преследования британец забежал в магазин и проглотил неустановленный предмет. Полицейские попытались помешать ему навредить самому себе, однако не успели.
Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего, однако спустя час он скончался в больнице.
По факту случившегося начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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