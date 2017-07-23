Британец умер, чтобы его не арестовала полиция

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Британец умер, чтобы его не арестовала полиция

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Мужчина попытался скрыться от стражей порядка в магазине, однако те нашли его и попытались арестовать.

Необычный случай произошёл в Лондоне. Там во время задержания 20-летнего подозреваемого тот умер прямо на руках у полицейских. Об этом сообщает Express.

Британец умер, чтобы его не поймала полиция

По данным издания, в ходе преследования британец забежал в магазин и проглотил неустановленный предмет. Полицейские попытались помешать ему навредить самому себе, однако не успели.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего, однако спустя час он скончался в больнице.

По факту случившегося начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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