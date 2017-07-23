На пьяного водителя, задавившего ребёнка под Красноярском, возбудили дело

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На пьяного водителя, задавившего ребёнка под Красноярском, возбудили дело

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на троих детей. В результате годовалый мальчик погиб.

По данным регионального управления МВД, на виновника страшной аварии, произошедшей 22 июля в посёлке Березовский в Красноярском крае, возбудили уголовное дело. Водитель задержан.

Напомним, в результате аварии погиб один ребёнок и ещё два (девочки 11 и 15 лет) попали в больницу. В настоящее время одна из них находится в реанимации, другая перенесла операцию и остаётся в хирургическом отделении.

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