На пьяного водителя, задавившего ребёнка под Красноярском, возбудили дело

Накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на троих детей. В результате годовалый мальчик погиб.

По данным регионального управления МВД, на виновника страшной аварии, произошедшей 22 июля в посёлке Березовский в Красноярском крае, возбудили уголовное дело. Водитель задержан.

Напомним, в результате аварии погиб один ребёнок и ещё два (девочки 11 и 15 лет) попали в больницу. В настоящее время одна из них находится в реанимации, другая перенесла операцию и остаётся в хирургическом отделении.