Красный Крест: Число заболевших холерой в Йемене превысит 600 тысяч

К концу года число заболевших вырастет вдвое. Уже на сегодняшний день в стране зафиксировано более 1700 смертей от заболевания.

Количество заболеваний холерой в Йемене к концу года увеличится в два раза и превысит 600 тысяч человек. Такие прогнозы делает организация Красный Крест.

По последним данным, сейчас в Йемене зафиксировано более 330 тысяч случаев заболевания холерой, 1740 из которых — с летальным исходом. Если прогнозы КК сбудутся, то к концу года каждый 45-й житель страны может заразиться.

Сложившаяся ситуация может привести к развитию других болезней, таких как малярия и лихорадка денге, считают эксперты.

В Йемене с 2014 года продолжается вооружённый конфликт. За три года инфраструктура страны была сильно разрушена, в том числе пострадали системы водоснабжения и канализации. Больше половины населения потеряло доступ к чистой воде, что приводит к распространению эпидемии. Многие больницы также разрушены — работает лишь 45% из них.