В Норильске автобус протащил девочку по дороге, зажав ей ногу дверями

Водитель не убедился в завершении посадки пассажиров. В результате задние двери транспортного средства зажали ногу четырёхлетней девочке. Автобус протащил малышку несколько метров по проезжей части перед тем, как остановиться.

На улице Первопроходцев в Норильске произошло ДТП, которое могло окончиться трагедией. Видео инцидента появилось в соцсети "ВКонтакте".

На записи видно, что девочка в зелёном сарафане заходила в автобус вместе с мамой. Женщина подсадила ребёнка на ступеньку, в этот момент двери закрылись. Водитель начал движение, мать попыталась удержать дочку, но не смогла, и та упала на асфальт.

Автобус проехал ещё несколько метров, к месту происшествия тут же сбежались прохожие. Девочку с ушибами и ссадинами доставили в больницу.

По данным управления МВД России по городу Норильску, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Нарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — говорится в сообщении МВД.

Напомним, накануне в Красноярском крае произошло ещё одно ДТП, в котором пострадали дети. Пьяный водитель въехал в группу несовершеннолетних, в результате погиб годовалый мальчик и получили ранения девочки 11 и 15 лет.