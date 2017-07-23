На Ямале введён режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введён в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за природных пожаров. Площадь возгорания достигла 900 га, только за последние сутки в регионе вспыхнуло 20 пожаров, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Дмитрий Кобылкин: «Температурный режим пр... #Ямал #ЯНАО #Безопасность https://t.co/Q05w08fYkh pic.twitter.com/eSCa495CIP— ИА Север-Пресс (@SeverPressYANAO) 23 июля 2017 г.
— На Ямале введён режим ЧС, соответствующее распоряжение подписано 23 июля. Только за последние сутки возникло 20 природных пожаров, — рассказали в пресс-службе.
Также сообщается, что к настоящему моменту в ЯНАО зарегистрированы 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован, площадь лесных пожаров превышает 900 га. Наиболее напряжённая ситуация в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах региона.
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