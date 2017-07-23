На Ямале введён режим ЧС из-за природных пожаров

Площадь возгорания составляет 900 гектаров. Только за последние сутки возникло 20 пожаров.

Режим чрезвычайной ситуации введён в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за природных пожаров. Площадь возгорания достигла 900 га, только за последние сутки в регионе вспыхнуло 20 пожаров, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

— На Ямале введён режим ЧС, соответствующее распоряжение подписано 23 июля. Только за последние сутки возникло 20 природных пожаров, — рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что к настоящему моменту в ЯНАО зарегистрированы 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован, площадь лесных пожаров превышает 900 га. Наиболее напряжённая ситуация в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах региона.