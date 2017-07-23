Во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна, есть раненые

Во Владивостоке местный житель из окна своей квартиры на шестом этаже открыл огонь из пистолета по прохожим, в результате чего один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры, один человек ранен
Бойцы Росгвардии. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков
— На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники подразделений ОМОН и СОБР Росгвардии. Сотрудники Росгвардии оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба, — говорится в сообщении силового ведомства.
В результате спецназ штурмом взял квартиру стрелка и тот был задержан прямо на месте преступления. Пострадавший был доставлен в больницу прибывшей бригадой скорой помощи.
По данным стражей порядка, злоумышленник вёл огонь из травматического пистолета, который был переделан под стрельбу боевыми патронами.
- Популярные
- По времени