Мутко обратился к главе СКР с просьбой проверить большие премии в ФК "Тюмень"

Несколько лет назад главный тренер футбольного клуба подписал договор о назначении вознаграждений бывшим игрокам и себе самому на общую сумму в десять миллионов рублей.

Вице-премьер Виталий Мутко обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с назначением щедрых премиальных в футбольном клубе "Тюмень". Об этом сообщает Mash.

Известно, что в 2014 году главный тренер тайно подписал от имени клуба договор о премиях на сумму в десять миллионов рублей. Клуб в итоге отказался их платить, РФС это решение поддержал.

В результате один из обиженных игроков пожаловался в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. CAS встал на сторону футболистов и тренера и обязал клуб исполнить обязательства по выплате премиальных.

Напомним, ранее в "Тюмени" пояснили, что у экс-футболистов нет оснований требовать премиальные. Так, положение о дополнительных выплатах было составлено и утверждено главным тренером без согласования с гендиректором клуба, поэтому оно не является юридически значимым документом.