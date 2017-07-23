Эксперт заявил, что Крым удвоил количество качественных российских вин

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Эксперт заявил, что Крым удвоил количество качественных российских вин

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

С приходом крымских вин количество качественных напитков в стране удвоилось. Об этом рассказал журналистам куратор международного винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas Дмитрий Ковалёв.

— Крым расширяет своё представительство на российских рынках. Крымские вина позволили удвоить количество качественных вин в России. Кубань была, немного Дона, — сказал Ковалёв.

По его словам, в стране растёт количество предприятий по производству крымских вин. Так, их число увеличилось на Северном Кавказе, а также в Самарской области.

Также Ковалёв подчеркнул, что по климатическим факторам Крым — один из лучших регионов мира для виноделия.

Напомним, фестиваль In Vino Veritas проходит в Коктебеле с 21 по 23 июля.

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