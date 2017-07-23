Где там сердце-то? Футболист "Шахтёра" взялся за печень во время гимна Украины

Остроумные комментаторы тут же принялись шутить над игроком, высказывая свои версии того, почему же вместо сердца игрок положил руку на печень.

Курьёзный случай произошёл на одном из матчей украинского чемпионата по футболу между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".

Перед началом матча во время исполнения гимна Украины игрок "Шахётера" Ярослав Ракицкий, по всей видимости, не смог определить, где же у него находится сердце, и положил руку на печень.

Комментаторы в Сети тут же принялись ставить диагнозы и определять, что же всё-таки болит у футболиста. Многие сошлись во мнении, что его беспокоит печень "после вчерашнего".

В итоге матч завершился со счётом 0:1 в пользу киевского "Динамо".