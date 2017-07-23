Где там сердце-то? Футболист "Шахтёра" взялся за печень во время гимна Украины

Курьёзный случай произошёл на одном из матчей украинского чемпионата по футболу между донецким "Шахтёром" и киевским "Динамо".
Перед началом матча во время исполнения гимна Украины игрок "Шахётера" Ярослав Ракицкий, по всей видимости, не смог определить, где же у него находится сердце, и положил руку на печень.
Комментаторы в Сети тут же принялись ставить диагнозы и определять, что же всё-таки болит у футболиста. Многие сошлись во мнении, что его беспокоит печень "после вчерашнего".
В итоге матч завершился со счётом 0:1 в пользу киевского "Динамо".
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