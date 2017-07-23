Строители небоскрёба "Лахта-центр" в Петербурге сняли на видео круглую радугу

С необычного ракурса природное явление удалось запечатлеть строителям будущего офиса "Газпрома" и "Газпром нефти" из кабины башенного крана.

Рабочие в Санкт-Петербурге сумели снять на видео круглую радугу, которая на днях нависла над Северной столицей. Видео появилось в Сети.

— С высоты небоскрёба можно увидеть не только панораму города, но и интересные эффекты. Например, только с такой высоты обычную радугу после дождя можно увидеть в новом виде — она будет выглядеть не как привычная арка, а как полный круг, — прокомментировали ролик в пресс-службе "Лахта-центра".

Отметим, радуга только с Земли выглядит как дуга, на самом же деле она описывает окружность. Нередко с верхних этажей небоскребов, с самолёта или высоко в горах можно увидеть полный круг. При этом такие снимки всё равно чрезвычайно редкие.

Отметим, строящийся небоскрёб станет самым высоким зданием Санкт-Петербурга и всей Европы (его итоговая высота составит 462 метра).