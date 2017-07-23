Суд РФ заочно арестовал военного прокурора и следователя по делу Януковича

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она подчеркнула, что фигуранты объявлены в международный розыск.

По словам представителя суда, Кравченко и Приймачоку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления"), которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет заключения.

Отметим, что Кравченко — руководитель группы по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Также он и Приймачок расследуют в стране уголовное производство в отношении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что Янукович отозвал адвокатов из процесса о госизмене и обратился в Генпрокуратуру с заявлением о госперевороте. Позже стало известно, что Киевский суд назначил экс-президенту бесплатного адвоката.