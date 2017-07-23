Путешественник из Британии покорит Северный полюс на яхте

Ранее 55-летний Пен Хэдоу стал первым человеком, который в одиночку добрался до Северного полюса из Канады.

Известный британский путешественник Пен Хэдоу планирует отправиться на Северный полюс на яхте, сообщает Sunday Times. Таким образом британец надеется привлечь внимание к проблемам изменения климата.

Just met @PenHadow the only man ever to trek solo to the North pole. Listen 2 his podcast next month @GreatTraitsPro pic.twitter.com/qVZkiM9UXj — Great Traits Project (@GreatTraitsPro) 13 июля 2016 г.

— Если нам удастся достигнуть Северного полюса под парусом, думаю, это станет знаковым событием всего столетия и своеобразным побуждением к действию, — приводит издание слова Хэдоу.

В экспедиции примут участие девять человек. Команда отправится в путь на двух яхтах из города Ном на Аляске. Путь составит 5,6 тысячи километров. Добраться до полюса команда планирует в середине августа — начале сентября.

55-летний Хэдоу прославился ещё в 2003 году, покорив Северный полюс в одиночку.