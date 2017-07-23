Порошенко назвал своё главное требование на разговоре в "нормандском формате"

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Порошенко назвал своё главное требование на разговоре в "нормандском формате"

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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Телефонный разговор с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится на следующей неделе.

Украинский президент Пётр Порошенко будет требовать прекращения огня в Донбассе во время грядущего телефонного разговора "нормандской четвёрки". В случае отказа, украинский лидер будет настаивать на ужесточении санкций против России. Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Во время телефонной конференции в "нормандской формате" буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита "Большой семёрки".

Президент Украины Пётр Порошенко

Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

Телефонный разговор в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится на следующей неделе.

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