Порошенко назвал своё главное требование на разговоре в "нормандском формате"

Украинский президент Пётр Порошенко будет требовать прекращения огня в Донбассе во время грядущего телефонного разговора "нормандской четвёрки". В случае отказа, украинский лидер будет настаивать на ужесточении санкций против России. Об этом сам Порошенко сообщил на своей странице в "Фейсбуке".
Во время телефонной конференции в "нормандской формате" буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита "Большой семёрки".
Президент Украины Пётр Порошенко
Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак
Телефонный разговор в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России состоится на следующей неделе.
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