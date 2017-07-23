МЧС: Причиной пожара в доме под Челябинском могла стать неисправность проводки

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МЧС: Причиной пожара в доме под Челябинском могла стать неисправность проводки

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Фото:© РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее сообщалось, что в посёлке Верхняя Кабанка в Челябинской области при пожаре погибло четверо детей. СКР начал доследственную проверку по этому факту.

Короткое замыкание электропроводки могло привести к возгоранию в доме под Челябинском. Инцидент, предположительно, произошёл на веранде дома, поэтому огонь быстро отрезал жильцам путь к спасению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на воскресенье, 23 июля. До прибытия спасателей он распространился на площадь в 30 квадратных метров. Во время инцидента в доме находился отец с тремя дочками и племянницей.

Спасти удалось только мужчину. В настоящее время он госпитализирован с сильными ожогами.

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