МЧС: Причиной пожара в доме под Челябинском могла стать неисправность проводки

Ранее сообщалось, что в посёлке Верхняя Кабанка в Челябинской области при пожаре погибло четверо детей. СКР начал доследственную проверку по этому факту.

Короткое замыкание электропроводки могло привести к возгоранию в доме под Челябинском. Инцидент, предположительно, произошёл на веранде дома, поэтому огонь быстро отрезал жильцам путь к спасению. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на воскресенье, 23 июля. До прибытия спасателей он распространился на площадь в 30 квадратных метров. Во время инцидента в доме находился отец с тремя дочками и племянницей.

Спасти удалось только мужчину. В настоящее время он госпитализирован с сильными ожогами.