Кустурица назвал Крым российским и сделал комплимент ялтинским девушкам

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Кустурица назвал Крым российским и сделал комплимент ялтинским девушкам

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Эмир Кустурица. Фото:© РИА Новости/Владимир Астапкович

Известный сербский режиссёр прилетел на полуостров, где его группа The No Smoking Orchestra сегодня вечером выступит с единственным концертом.

Сразу по прибытии в аэропорт Симферополя 62-летний Эмир Кустурица встретился с журналистами. В ответ на многочисленные вопросы режиссёр рассказал о своих ожиданиях от визита в Крым.

— Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки, — сказал Кустурица.

Он отметил, что в процессе своего непродолжительного путешествия (режиссёр пробудет на полуострове несколько дней) планирует осмотреть главные крымские достопримечательности.

Напомним, в прошлом году Кустурица получил орден Дружбы из рук президента РФ Владимира Путина.

<p>Владимир Путин и Эмир Кустурица. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин</p>

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