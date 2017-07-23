Кустурица назвал Крым российским и сделал комплимент ялтинским девушкам

Сразу по прибытии в аэропорт Симферополя 62-летний Эмир Кустурица встретился с журналистами. В ответ на многочисленные вопросы режиссёр рассказал о своих ожиданиях от визита в Крым.
— Я знаю, что в Ялте очень хорошая фактура и очень хорошие девушки, — сказал Кустурица.
Он отметил, что в процессе своего непродолжительного путешествия (режиссёр пробудет на полуострове несколько дней) планирует осмотреть главные крымские достопримечательности.
Напомним, в прошлом году Кустурица получил орден Дружбы из рук президента РФ Владимира Путина.
- Популярные
- По времени