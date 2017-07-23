Двух голых россиян задержали на пляже Таиланда

Супружеская пара была пьяна. Теперь российским эксгибиционистам придётся выплатить штраф.

Супружеская пара из России была арестована на пляже курортного города Паттайя, Таиланд. Прохожие обратились в полицию с жалобами на то, что туристы разгуливают по пляжу абсолютно голыми. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что эксгибиционисты оказались гражданами России, сообщает Bangkok Post.

Полиция также сообщила, что туристы были пьяны. Им было приказано одеться, после чего пара была доставлена в полицейский участок.

В адрес российской пары было выдвинуто обвинение за "непристойное поведение, причиняющие неудобство окружающим". Точный размер штрафа полиция не сообщает, но по закону за подобные нарушения штрафуют на 500 бат (885 рублей).