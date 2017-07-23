Linkin Park создала страничку на своём сайте в память о Честере Беннингтоне

В новом разделе выводятся записи пользователей "Твиттера", которые скорбят по любимому исполнителю.

Администраторы сайта американской рок-группы Linkin Park создали на веб-ресурсе страничку памяти Честера Беннингтона.

В новом разделе выводятся записи из "твиттеров" фанатов фронтмена группы, которые выражают слова сожаления и скорби в связи с гибелью музыканта.

Однако интернет-тролли, которые заметили, по какому принципу записи попадают на сайт, принялись писать разного рода шутки и даже размещать свою рекламу на официальном сайте группы при помощи ряда хештегов, посвящённых Честеру Беннингтону.

Напомним, что фронтмен известной рок-группы Linkin Park свёл счёты с жизнью в своём собственном доме. Никакой предсмертной записки он не оставил.