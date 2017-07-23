На Кипре в аэропорту задержали двоих россиян за контрабанду табака

В результате случившегося пассажиры были задержаны, после чего им был выписан крупный штраф.

Таможенники в аэропорту Ларнаки на Кипре задержали двоих россиян за контрабанду табачных изделий. Об этом сообщают местные СМИ.

В одном случае был задержан мужчина, который вёз 16,5 килограмма табака марки Golden Virginia своему другу, живущему на острове. В результате россиянина оштрафовали на 3,5 тысячи евро.

В этот же день вечером на таможне попался ещё один гражданин РФ, который пытался провезти в страну 10 тысяч сигарет марки L&M. Он также был задержан и оштрафован. Однако на этот раз сумма штрафа составила 1,75 тысячи евро.