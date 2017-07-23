Эрдоган потребовал от Германии "не вмешиваться во внутренние дела" Турции

Это стало ответной реакцией турецкого лидера на ранние заявления Берлина о пересмотре политики по отношению к Анкаре в связи с арестами правозащитников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия не имеет права вмешиваться во внутренние дела его страны, сообщает агентство BFM.

— Турция — государство, основанное на законе, и никто не имеет права вмешиваться в её внутренние дела, — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Стамбуле.

Турецкий лидер также отметил, что страны были партнёрами на протяжении долгого времени, и призвал не принимать шагов, бросающих тень на это сотрудничество.

Ранее Берлин, поражённый арестами в Турции правозащитников организации Amnesty International, среди которых был и гражданин Германии, заявил о пересмотре политики в отношении Анкары.