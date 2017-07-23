В Росавиации отказались комментировать инцидент с застрявшими в Турции туристами

Клиенты туроператора Tez Tour не могут улететь из Бодрума уже третий день. Точное время обратного рейса до сих пор неизвестно.

Советник руководителя "Росавиации" Сергей Извольский в разговоре с Лайфом отказался давать пояснения по поводу того, когда туристы вернутся домой и с чем связана такая продолжительная задержка рейса.

— О причинах должна рассказать сама авиакомпания, оценку её действиям может дать транспортная прокуратура, — сказал Извольский.

Ранее ситуацию прокомментировали в Ростуризме. В ведомстве отметили, что у авиакомпании iFly возник "вопрос технического обслуживания самолёта", но он практически решён и воздушное судно ожидается в ближайшее время.