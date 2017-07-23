Украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка

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Украинские силовики обстреляли западную окраину Донецка

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Как сообщили в оперативном командовании республики, ВСУ использовали миномёты калибром 82 мм и 120 мм.

Украинские силовики из миномётов обстреляли западную окраину Донецка. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей" со ссылкой на оперативное командование республики.

Уточняется, что сегодня около 11:50 ВСУ начали обстрел посёлка Трудовские из миномётов калибром 82 мм и 120 мм.

Ранее в оперативном командовании заявили о 42 случаях нарушения режима тишины со стороны украинских силовиков.

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