ОПЕК не планирует обсуждать рост нефтедобычи в Ливии и Нигерии

Как сообщалось ранее, добыча нефти в Ливии и Нигерии суммарно выросла на 450 тыс. баррелей с октября прошлого года.

На ноябрьской встрече стран-участниц ОПЕК (Организация стран — экспортёров нефти) не будет обсуждаться тема роста нефтедобычи в Ливии и Нигерии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра нефти Кувейта Исама аль-Марзука. По словам министра, пока говорить об этом рано.

— Нужно посмотреть на стабильность уровня добычи в Ливии и Нигерии, на их способность продолжать (его. — Прим. ред.) и темп восстановления, а также на влияние всего этого на баланс спроса и предложения, — пояснил министр.

Как сообщалось ранее, добыча нефти в Ливии и Нигерии суммарно выросла на 450 тыс. баррелей с октября прошлого года. Это оказало влияние на показатель выполнения договорённостей странами ОПЕК в июне, понизив его до 78% с показателя 95% в мае.