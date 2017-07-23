Израильские полицейские установили камеры видеонаблюдения на Храмовой горе

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Израильские полицейские установили камеры видеонаблюдения на Храмовой горе

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Фото: © РИА Новости/Мирослав Ротарь

Причиной усиления мер безопасности послужило убийство двух правоохранителей 14 июля.

Полиция Израиля приняла решение установить несколько камер видеонаблюдения на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщает The Times of Israel.

Благодаря камерам стражи правопорядка смогут пресекать попытки пронести на Храмовую гору огнестрельное и холодное оружие. Благодаря новым мерам безопасности металлодетекторы, которые были установлены здесь ранее и вызывали массу протестов среди мусульман, могут быть демонтированы.

Такие меры израильские власти были вынуждены принять после того, как 14 июля двое израильских полицейских были убиты боевиками, которые вели огонь с Храмовой горы.

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