Конюхов с артековцами отправятся в "Кругосветку по Крыму"

За месяц путешественники проплывут вдоль Крыма от Керченского моста и на запад на вельботах (вёсельная лодка).

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов возглавит экспедицию вокруг Крыма с участием воспитанников лагеря "Артек", передаёт ТАСС. Путешествие получило название "Кругосветка по Крыму" и состоится в следующем году.

"Кругосветка" должна занять около месяца — за это время путешественники проплывут вдоль Крыма от Керченского моста и на запад на вельботах (вёсельная лодка). Также в плавании поучаствуют студенты Севастопольского госуниверситета.

— С "Артека" будем брать детей, чтобы они увидели Крым. Руководство Севастопольского госуниверситета ставит целью, чтобы они приезжали, поступали и учились в Севастополе, — пояснил путешественник.