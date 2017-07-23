Конюхов с артековцами отправятся в "Кругосветку по Крыму"

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Конюхов с артековцами отправятся в "Кругосветку по Крыму"

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Путешественник Федор Конюхов. Фото: © РИА Новости/Олег Смыслов

За месяц путешественники проплывут вдоль Крыма от Керченского моста и на запад на вельботах (вёсельная лодка).

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов возглавит экспедицию вокруг Крыма с участием воспитанников лагеря "Артек", передаёт ТАСС. Путешествие получило название "Кругосветка по Крыму" и состоится в следующем году.

"Кругосветка" должна занять около месяца — за это время путешественники проплывут вдоль Крыма от Керченского моста и на запад на вельботах (вёсельная лодка). Также в плавании поучаствуют студенты Севастопольского госуниверситета.

— С "Артека" будем брать детей, чтобы они увидели Крым. Руководство Севастопольского госуниверситета ставит целью, чтобы они приезжали, поступали и учились в Севастополе, — пояснил путешественник.

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