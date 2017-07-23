В Петербурге впервые развели мосты днём для репетиции морского парада

День ВМФ отметят в Северной столице 30 июля. Все желающие смогут попасть на военные корабли, а затем посмотреть фейерверк.

Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты Санкт-Петербурга развели сегодня утром на два с половиной часа для репетиции военно-морского парада, который состоится 30 июля в честь Дня ВМФ. Отметим, что это произошло впервые в истории города.

Разводка сопровождалась проходом военных кораблей и полётами военно-морской авиации. На время репетиции петербуржцы лишились возможности проехать не только по мостам, но и по набережным Невы — Адмиралтейской и Английской, а также по Сенатской площади, части Невского проспекта, Дворцовому и Адмиралтейскому проездам.

В день парада все желающие смогут попасть на военные корабли, которые будут пришвартованы у набережной лейтенанта Шмидта и Английской набережной. 30 июля на Дворцовой площади также пройдёт общегородское праздничное мероприятие, а у Петропавловской крепости состоится водно-спортивный праздник и фестиваль морской песни. Вечером над Невой по традиции устроят фейерверк.