Британские подводники обнаружили четыре тонны золота на нацистском корабле

Исследователи предполагают, что стоимость найденного клада может составлять до 100 миллионов фунтов стерлингов.

У берегов Исландии британские исследователи нашли немецкий грузовой корабль SS Minden времён Второй мировой войны, на борту которого находился ящик с золотом, предположительно, принадлежащим нацистам. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает издание, корабль мог затонуть ещё в 1939 году в 190 километрах от Исландии. По некоторым данным, сам Гитлер приказал затопить корабль после того, как его заметил британский флот.

Предполагается, что найденное золото могло быть взято из южноамериканских банков. Точную стоимость клада предстоит определить экспертам, однако исследователи предполагают, что он может стоить до 100 миллионов фунтов стерлингов (более 7,6 млрд рублей).