Тела восьми мигрантов обнаружены в прицепе грузовика в Техасе

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Тела восьми мигрантов обнаружены в прицепе грузовика в Техасе

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Полицейский США. Фото: © РИА Новости/Петр Мартынычев

Всего в фургоне находилось 38 человек, 20 из них нуждались в срочной медицинской помощи и были госпитализированы.

В США в городе Сан-Антонио (штат Техас) в прицепе грузовика обнаружены восемь погибших мигрантов. Среди них — двое детей, передаёт телеканал CNN.

Как сообщают местные власти, всего фургон, припаркованный у супермаркета, перевозил 38 мигрантов, 20 из которых были госпитализированы. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.

Полицию на место вызвали сотрудники супермаркета.

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