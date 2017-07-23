Тела восьми мигрантов обнаружены в прицепе грузовика в Техасе

Всего в фургоне находилось 38 человек, 20 из них нуждались в срочной медицинской помощи и были госпитализированы.

В США в городе Сан-Антонио (штат Техас) в прицепе грузовика обнаружены восемь погибших мигрантов. Среди них — двое детей, передаёт телеканал CNN. Как сообщают местные власти, всего фургон, припаркованный у супермаркета, перевозил 38 мигрантов, 20 из которых были госпитализированы. Состояние некоторых из них медики оценивают как критическое. Полицию на место вызвали сотрудники супермаркета.