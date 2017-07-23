Украинским прокурорам по делу о госизмене Януковича выделят охрану

Ранее сообщалось о том, что российский суд досрочно арестовал должностных лиц, занимавшихся делом экс-президента.

Прокурорам, которые занимаются делом о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, выделят охрану. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал главный военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос.

Ранее сообщалось о том, что российский суд заочно арестовал военного прокурора Украины Руслана Кравченко и следователя Вадима Приймачока, которые занимались делом экс-президента Януковича. Их обвиняют в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности. Фигурантов объявили в международный розыск.