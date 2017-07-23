На следующей остановите. В Британии пассажир попытался выйти из самолёта на лету

Лондонские полицейские задержали пассажира самолёта, который прилетел из Польши. Тот во время полёта пытался открыть дверь самолёта и покинуть салон авиалайнера. Об этом сообщает Daily Mail.
В Великобритании пассажир попытался выйти из самолёта во время полёта
Фото: © Flickr/andrew mann
После задержания пассажир был доставлен в больницу, после чего его отвезли в полицейский участок на допрос.
Сейчас в отношении него начато расследование. По какой причине он вдруг внезапно решил выйти из самолёта — пока неизвестно.
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