Спецпредставитель США по Украине назвал конфликт в Донбассе горячей войной

Американская делегация посетила Авдеевку, где встретилась с военными и пострадавшими жителями города.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ситуация в Донбассе — "это не замороженный конфликт, а горячая война". Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в "Фейсбуке".

— Могу сказать, что это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина — цветущее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни, — сказал Волкер.

Сообщается также, что делегация Госдепа США посетила Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

Напомним, представители Госдепа США прибыли в Донбасс сегодня днём.