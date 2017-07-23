Роспотребнадзор предлагает приравнять вейпы к табаку

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Роспотребнадзор предлагает приравнять вейпы к табаку

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

На курительные парогонераторы будут распространяться те же ограничения, что и на сигареты.

Курительные парогонераторы (вейпы) могут быть приравнены к табаку. Роспотребнадзор предлагает внести их в проект закона, приравнивающего их табаку и накладывающего на них те же ограничения. Сейчас в документе уже отмечены электронные сигареты и кальян.

Об инициативе рассказала глава ведомства Анна Попова на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Авторы законопроекта, внесённого в Госдуму РФ, предлагают утвердить понятия "электронное курительное изделие" и "кальян", а также приравнять их к табаку и ограничить продажу несовершеннолетним, а также использование на отдельных территориях, в помещениях.

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