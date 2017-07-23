В Белом доме не знают, подпишет Трамп санкции против России или нет

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В Белом доме не знают, подпишет Трамп санкции против России или нет

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Zach Gibson

Мнения сотрудников администрации президента США насчёт подписания нового документа расходятся.

Энтони Скарамуччи — недавно назначенный директор по коммуникациям Белого дома — заявил, что не будет отвечать на вопрос, подпишет ли президент США Дональд Трамп новый законопроект по введению новых антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал CBS.

— Я не буду отвечать, собирается он подписывать его или нет, — сказал Скарамуччи.

В свою очередь новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью ABC News заявила, что Трамп поддерживает новые санкции в отношении России.

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