В Белом доме не знают, подпишет Трамп санкции против России или нет

Мнения сотрудников администрации президента США насчёт подписания нового документа расходятся.

Энтони Скарамуччи — недавно назначенный директор по коммуникациям Белого дома — заявил, что не будет отвечать на вопрос, подпишет ли президент США Дональд Трамп новый законопроект по введению новых антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал CBS.

— Я не буду отвечать, собирается он подписывать его или нет, — сказал Скарамуччи.

В свою очередь новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью ABC News заявила, что Трамп поддерживает новые санкции в отношении России.