Корреспондент Sputnik попала под обстрел в Мосуле

Сама журналистка не пострадала, а сопровождавший её иракский военнослужащий получил пять пулевых ранений и потерял палец.

Корреспондент арабской редакции Sputnik Сара Нуреддин попала под обстрел на западе иракского города Мосул, сообщает РИА "Новости".

Всё произошло около начальной школы Ат-Тахира в старой части Мосула, куда Нуреддин приехала снимать репортаж о разминировании района. Как рассказала журналистка, стрелявший находился всего в метре от них. Он укрылся в здании школы и был вооружён винтовкой типа М16. Сама журналистка не пострадала, сопровождавший её военнослужащий Ирака получил пять пулевых ранений и потерял палец.

Нурредин и военный укрылись в сожжённых машинах на заднем дворе школы, после чего связались с бойцами иракских отрядов антитеррора. Вскоре пострадавших забрали с места происшествия. Военнослужащий был госпитализирован.

На прошлой недели власти Ирака официально объявили об освобождении Мосула от ИГИЛ*. Военная операция по освобождению города продолжалась восемь месяцев. Боевики удерживали город под своим контролем более трёх лет.

* Деятельность организации запрещена по решению Верховного суда РФ.