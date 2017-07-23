Великобритания и США призвали прекратить бойкот Катара

Соединённые Штаты и Британия посоветовали предпринять шаги по нормализации и восстановлению дипломатических отношений с арабским государством.

Великобритания вслед за США решила присоединиться к призыву прекратить бойкот Катара. Об этом сообщает издание Bloomberg.

— Я приветствую приверженность эмира Катара к борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, включая финансирование терроризма, — сказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. — Мы надеемся, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн предпримут шаги по снятию эмбарго.

На прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с похожим заявлением. Он высоко оценил усилия Катара по борьбе с терроризмом и призвал арабские страны снять блокаду с Катара.