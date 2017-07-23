В Румынии при десантировании пострадали 12 американских военных

Всех пострадавших госпитализировали. В основном у них диагностировали растяжения.

При парашютной высадке во время учений Swift Response 17-1, которые проходят в Румынии, пострадали 12 американских военных. Об этом сообщает Mediafax.

ЧП произошло на базе Кымпия-Турзи. Американцев, получивших различные травмы, доставили в военный госпиталь Клуж-Напока. В основном у пострадавших диагностированы растяжения.

Комментируя данный инцидент, представитель американской стороны Брент Уильямс заявил, что травмы 12 военных из 500 являются удовлетворительным результатом, так как представляют собой незначительный процент от общего числа.

Отметим, что учения Swift Response 17-1 являются частью многонациональных учений Saber Guardian 2017.