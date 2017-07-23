В Астрахани произошла массовая драка на выходе из караоке-клуба

Конфликт внутри компании разгорелся настолько, что очевидцы происшествия вызвали полицию.

Инцидент произошёл у караоке-клуба "Манила" на улице Михаила Луконина. Об этом сообщил Mash.

Предположительно, события развивались следующим образом. Компания гуляла в ночь с 22 на 23 июля, веселье завершилось рано утром. Когда ребята собирались разъезжаться, между ними вспыхнул словесный конфликт. На выходе из заведения он перерос в драку, в которой приняли участие и девушки, и молодые люди.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту драки.