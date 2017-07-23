Отдохнуть душой от войны. В Горловке прошло автомобильное ралли

В городе специально построили трассу длиной два километра и шириной от 12 до 15 метров. 23 июля на ней состоялся первый заезд.

Сегодня жители ДНР собрались на автомобильном ралли "Горловка-кросс". По словам главы городской администрации Ивана Приходько, значение этого развлекательного события сложно переоценить.

— Я нахожусь на вершине блаженства от того, что у нас получилось сделать такое мероприятие для людей, измученных войной. Полгорода здесь сегодня собралось, и все в прекрасном настроении, — сказал Приходько.

По его словам, раньше в Горловке уже существовала трасса для ралли длиной пять километров, но она была рассчитана на одну машину.

— Трассу срезали под стандарты автокросса и расширили так, чтобы на ней могли уместиться две машины, — добавил Приходько.

По словам участников ралли, заезд им понравился. Водители отмечают, что, хоть и было тяжело, но событие всё равно зарядило их позитивом.