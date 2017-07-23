Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы

Анна Попова, в свою очередь, пообещала обсудить этот вопрос с руководителем ФАС.

Участники молодёжного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на слишком высокую стоимость презервативов.

— Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы. — Прим. ред.), — сказала Попова.

Также глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.

Ранее сообщалось о том, что Правительство РФ поручило Минздраву и ФАС найти способы снизить цены на барьерные контрацептивы.