Главе Роспотребнадзора пожаловались на дорогие презервативы

Участники молодёжного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" пожаловались главе Роспотребнадзора Анне Поповой на слишком высокую стоимость презервативов.
— Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву (руководителю Федеральной антимонопольной службы. — Прим. ред.), — сказала Попова.
Также глава ведомства предложила вместе с контрацептивами продавать в аптеках информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.
Ранее сообщалось о том, что Правительство РФ поручило Минздраву и ФАС найти способы снизить цены на барьерные контрацептивы.
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