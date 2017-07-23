Сотни приложений в Google Play оказались заражены опасным вирусом

Троян под названием BankBot крадёт данные банковских карт пользователей гаджетов на платформе Android.

Специалисты по кибербезопасности из лаборатории DrWeb обнаружили в официальном магазине приложений Google Play сотни приложений, которые оказались заражены опасным трояном BankBot, который крадёт данные банковских карт пользователей и получает полное управление над их гаджетом.

Наибольшее число жертв вируса было зарегистрировано на территории Великобритании и США, а заражены им оказались около 400 приложений.

Коварность этого вируса заключается в том, что он устанавливается на смартфон под видом совершенно безобидного приложения, после чего троян удалят свою иконку с панели инструментов и продолжает работать в фоновом режиме. Владелец гаджета в этот момент думает, что приложение удалено и продолжает пользоваться заражённым девайсом не подозревая, что вся его личная СМС-переписка и данные банковских карт уже оказались в руках киберпреступников.

Кроме того вирус получает полный контроль над смартфоном пользователя и после того, как ничего не подозревающий владелец девайса запускает на своём телефоне банковское приложение, например, "Сбербанк Онлайн", вирус подменяет окно входа в банковский аккаунт на поддельное и как только человек введёт туда свои данные, они моментально будут отправлены хакерам.

Создатели вируса позаботились даже о том, чтобы проверять наличие у пользователей каких-либо антивирусных программ, установленных на мобильных девайсах.

Также BankBot способен похищать переписку из популярных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat, Instagram и других.