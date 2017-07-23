В Афганистане ликвидировали более 30 боевиков "Талибана"

Как сообщают СМИ, в результате спецопераций погибли четверо полицейских, шестеро получили ранения.

По меньшей мере 21 боевик ликвидирован, 20 получили ранения в результате двух столкновений сил безопасности с представителями радикального движения "Талибан"* в провинции Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Неш поздно вечером в субботу. В результате перестрелки удалось ликвидировать 15 боевиков, ещё 20 получили ранения. В столкновениях погибло четыре полицейских, шестеро получили ранения.

В соседнем районе Майванд была проведена спецоперация, в ходе которой были убиты шесть боевиков.

По данным СМИ, ещё 13 боевиков "Талибана" были ликвидированы в результате авиаудара афганских ВВС по позициям талибов в районе Хан Абад в провинции Кундуз.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.