Николас Кейдж в казахском костюме стал героем интернет-мемов

Пользователи социальных сетей очень бурно обсуждают фотографию Николаса Кейджа в казахском костюме, который он примерил на себя во время своего визита в Астану.
Николас Кейдж приехал в Казахстан и сфотографировался в национальном костюме. Собрали лучшие фотошопы от подписчиковhttps://t.co/q5BKVVPNHM pic.twitter.com/YMFdcFzdd7— Лентач (@the_lentach) July 23, 2017
Российские и зарубежные интернет-тролли не могли обойти стороной этот снимок и принялись делать из него различные мемы на радость всем.
Николас Кейдж в Астане. pic.twitter.com/1fXZLs3lhU— Ерлан Сакенов (@iamYerlan) July 23, 2017
Лёгким движением руки с помощью "фотошопа" голливудский актёр превращался то в Деда Мороза, то в Ивана Грозного, то в героя различных мультфильмов и сериалов.
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