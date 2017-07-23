Николас Кейдж в казахском костюме стал героем интернет-мемов

Юзеры превращают актёра в героев различных комиксов, фильмов, сериалов и мультиков.

Пользователи социальных сетей очень бурно обсуждают фотографию Николаса Кейджа в казахском костюме, который он примерил на себя во время своего визита в Астану.

Николас Кейдж приехал в Казахстан и сфотографировался в национальном костюме. Собрали лучшие фотошопы от подписчиковhttps://t.co/q5BKVVPNHM pic.twitter.com/YMFdcFzdd7 — Лентач (@the_lentach) July 23, 2017

Российские и зарубежные интернет-тролли не могли обойти стороной этот снимок и принялись делать из него различные мемы на радость всем.

Николас Кейдж в Астане. pic.twitter.com/1fXZLs3lhU — Ерлан Сакенов (@iamYerlan) July 23, 2017

Лёгким движением руки с помощью "фотошопа" голливудский актёр превращался то в Деда Мороза, то в Ивана Грозного, то в героя различных мультфильмов и сериалов.