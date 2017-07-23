Николас Кейдж в казахском костюме стал героем интернет-мемов

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Николас Кейдж в казахском костюме стал героем интернет-мемов

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Юзеры превращают актёра в героев различных комиксов, фильмов, сериалов и мультиков.

Пользователи социальных сетей очень бурно обсуждают фотографию Николаса Кейджа в казахском костюме, который он примерил на себя во время своего визита в Астану.

Российские и зарубежные интернет-тролли не могли обойти стороной этот снимок и принялись делать из него различные мемы на радость всем.

Лёгким движением руки с помощью "фотошопа" голливудский актёр превращался то в Деда Мороза, то в Ивана Грозного, то в героя различных мультфильмов и сериалов.

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

<p>Фото: Соцсети</p>

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