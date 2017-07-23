Просидевшие три дня в Турции российские туристы всё-таки вылетели домой

Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье и в аэропорту курортного города Бодрума.

После трёхдневных мучений путешественники наконец-то вылетели в Россию. До этого в воздушной гавани сообщали противоречивую информацию: сначала — что самолёт отправится около 19:00 (мск), потом — что его отложили до полуночи.

Теперь инцидентом займётся Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В ведомстве уже начали проверку задержек рейсов авиакомпании iFly.

Напомним, туристы должны были вернуться из отпуска ещё в пятницу, 21 июля. Их рейс переносили несколько раз, на протяжении этого времени представители Tez Tour не могли дать точную информацию о дате и времени вылета.