Сбербанк не возьмёт на работу юристов, не умеющих работать с нейронными сетями

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в прошлом году из банка были уволены 450 юристов, занимавшихся подготовкой исков. Теперь вместо них "трудится" нейросеть.

Сбербанк не возьмёт на работу юристов, не умеющих работать с нейронной сетью. Об этом заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на лекции в Калининграде.

Греф рассказал, что в прошлом году из Сбербанка были уволены 450 юристов, занимавшихся подготовкой исков. По его словам, нейронная сеть "значительно лучше" справляется с этой задачей. Глава Сбербанка также отметил, что в будущем представителям всех профессий придётся пройти переобучение, если они хотят сохранить работу.

— Если вы заботитесь о своём будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения. Кем бы вы ни были, какие бы специальности ни изучали — менеджер, экономист, юрист или ещё кто угодно — вам всем придётся работать с большими данными, — заявил Греф.