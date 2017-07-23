В Ираке заявили об уничтожении главаря "полиции ИГИЛ"

Также были опознаны убитые террористы, руководившие вербовкой смертников и деятельностью подпольных ячеек.

Сегодня стало известно об уничтожении трёх главарей ИГИЛ* в Ираке под Мосулом. Они были ликвидированы ещё 20 июля. Об этом рассказало РИА "Новости" со ссылкой на данные народного ополчения.

Также сообщалось, что силы армии Ирака освободили от боевиков населённый пункт под Мосулом, известный как "деревня 700 террористов".

Ранее СМИ заявили о ликвидации главаря всего ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. В скором времени появилось опровержение этой информации.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.