Белый дом: Трамп не уверен, что Россия вмешивалась в выборы

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Белый дом: Трамп не уверен, что Россия вмешивалась в выборы

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Белый дом, Вашингтон. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Об этом рассказал новый директор по коммуникациям Белого дома, сославшись на приватную беседу с президентом.

Новый директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент Дональд Трамп не согласен с выводами Национальной разведки США о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в 2016 году.

— Он (президент Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал мне — "Знаешь что, может, это были они, а может, и нет", — пересказал Скарамуччи недавний разговор с президентом о предполагаемом "вмешательстве России".

До инаугурации Трампа Нацразведка выпустила открытый отчёт, в котором обвинила российское правительство во взломе Национального комитета Демократической партии США — якобы с целью помешать Хиллари Клинтон взять победу и помочь Трампу. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

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