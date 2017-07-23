Белый дом: Трамп не уверен, что Россия вмешивалась в выборы

Об этом рассказал новый директор по коммуникациям Белого дома, сославшись на приватную беседу с президентом.

Новый директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент Дональд Трамп не согласен с выводами Национальной разведки США о том, что Россия пыталась повлиять на выборы в 2016 году.

— Он (президент Дональд Трамп. — Прим. ред.) сказал мне — "Знаешь что, может, это были они, а может, и нет", — пересказал Скарамуччи недавний разговор с президентом о предполагаемом "вмешательстве России".

До инаугурации Трампа Нацразведка выпустила открытый отчёт, в котором обвинила российское правительство во взломе Национального комитета Демократической партии США — якобы с целью помешать Хиллари Клинтон взять победу и помочь Трампу. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.