Военные Египта спасли туристов с тонущей яхты у побережья Хургады

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Находились ли на судне россияне — неизвестно.

Военно-морские силы Египта спасли туристов с терпящей бедствие прогулочной яхты у берегов города Хургада в Красном море. Об этом египетская армия сообщила на своей странице в "Фейсбуке".

Известно, что судно Freedom стало тонуть из-за неисправности в нескольких милях от берега. После получения сигнала бедствия спасатели МВФ Египта направились к яхте. В итоге на борт подняли десять человек: семь пассажиров и трёх членов экипажа.

На берегу спасённых осмотрели врачи. В настоящее время выясняется, гражданами каких стран были пассажиры яхты и члены экипажа.